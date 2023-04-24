Apara Ekonomi ECB üyesi Stournaras: Faiz oranları maksimum seviyeye yaklaştı
Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:31 Son Güncelleme: 24.4.2023 09:51

ECB üyesi Stournaras: Faiz oranları maksimum seviyeye yaklaştı

ECB üyesi Stournaras: Faiz oranları maksimum seviyeye yaklaştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Yannis Stournaras, "Faizde maksimum seviyeye geldiğimizi söylemiyorum, ancak ona yaklaşıyoruz" dedi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, politika yapıcıların ihtiyatlı olmaları ve gelecek faiz kararında büyük veya küçük bir adım atmaktan kaçınmaları gerektiğini savundu.

Alınacak herhangi bir kararın verileri temel alması gerektiğini savunan Stournaras, "Çünkü tavana yaklaştık, maksimum artış seviyesine yakınız" dedi.

"Faizde maksimum seviyeye geldiğimizi söylemiyorum, ancak ona yaklaşıyoruz" diye konuşan Stournaras, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3'e yavaşlayacağını ve 2024'te daha da düşeceğini öngördüklerini vurguladı.

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ECB üyesi Stournaras: Faiz oranları maksimum seviyeye yaklaştı
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