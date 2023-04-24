ECB üyesi Stournaras: Faiz oranları maksimum seviyeye yaklaştı

Alınacak herhangi bir kararın verileri temel alması gerektiğini savunan Stournaras, "Çünkü tavana yaklaştık, maksimum artış seviyesine yakınız" dedi.

"Faizde maksimum seviyeye geldiğimizi söylemiyorum, ancak ona yaklaşıyoruz" diye konuşan Stournaras, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3'e yavaşlayacağını ve 2024'te daha da düşeceğini öngördüklerini vurguladı.