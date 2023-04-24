BoE eski ekonomisti Haldane: İngiltere’de enflasyon yarı yarıya azalacak

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eski baş ekonomisti Andy Haldane, İngiltere'de enflasyonun önümüzdeki aylarda hızla düşeceğini öngördü ve politika yapıcılara faiz artırımlarını durdurmayı düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sky News'a konuşan Haldane, İngiltere'de yıllık enflasyon oranının enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle bu yılın sonuna kadar yarı yarıya azalacağını ve hükümetin ortaya koyduğu hedefi yakalayacağını öngördü.

Haldane, "Para politikasında sıkılaştırmanın etkileri şu ana kadar tam olarak hissedilmedi. Bunun bize faiz artırımlarına ara verme imkanı sağladığını düşünüyorum. Şimdi durdurma düğmesine basma ve ne olacağını görme zamanı" diye konuştu.