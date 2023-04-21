Yurt içi piyasalar kapalı, yurt dışında öncü PMI verileri takip edilecek

Haftanın son gününde, yurt dışı piyasalarda öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) rakamları takip edilecek.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak (15.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

Avrupa piyasaları İngiltere'den gelecek perakende satış rakamlarıyla güne başlayacak. Perakende satışlarda en son aylık yüzde 1,2 artış olurken, yıllık düşüş yüzde 3,5'e geriledi (09.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis de Guindos, "La Caixa" Vakfı tarafından düzenlenen ekonomi konulu bir konferansa katılacak (10.00).

Avrupa'da öncü PMI verileri Fransa ile başlayacak, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere ile devam edecek (10.15, 10.30, 11.00, 11.30).

Hong Kong'un tüketici fiyatları yayımlanacak. En son tüketici fiyatlarında artış yüzde 1,5'e kadar indi (11.30).

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Duma'da konuşacak.

Kanada'da perakende satış rakamları açıklanacak (15.30).

Günün son öncü PMI verileri de ABD'den gelecek (16.45).

Haftanın son verisi olarak Baker Hughes tarafından açıklanacak sondaj kuleleri rakamları izlenecek (20.00).

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Portekizce Dil Zirvesi'ne katılmak için Portekiz'i ziyaret edecek, ardından İspanya'ya gidecek.