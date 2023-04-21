Apara Ekonomi Japonya'nın ham çelik üretimi Mart'ta yıllık %5,9 azaldı
Giriş Tarihi: 21.4.2023 09:50 Son Güncelleme: 21.4.2023 09:51

Japonya'nın ham çelik üretimi Mart'ta yıllık %5,9 azaldı

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta yıllık %5,9 azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 düşüş gösterdi.

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 8,2 artışla 7 milyon 485,8 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 13,4 artış, yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşle 6 milyon 783,5 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 7,6 artarken, yıllık yüzde 6,2 azaldı ve 5 milyon 361,1 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 4,9 artış, yıllık yüzde 5,1 düşüş gösterdi ve 1 milyon 956,4 bin ton oldu.
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Japonya'nın ham çelik üretimi Mart'ta yıllık %5,9 azaldı
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