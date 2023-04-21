Japonya’nın ham çelik üretimi Mart’ta yıllık %5,9 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 8,2 artışla 7 milyon 485,8 bin ton oldu.Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 13,4 artış, yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşle 6 milyon 783,5 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 7,6 artarken, yıllık yüzde 6,2 azaldı ve 5 milyon 361,1 bin tona geldi.Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 4,9 artış, yıllık yüzde 5,1 düşüş gösterdi ve 1 milyon 956,4 bin ton oldu.