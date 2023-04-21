İngiltere’de perakende satışlar tahminlerin üzerinde azaldı

Veriler, bir kez daha enflasyonun hanehalkı harcamaları üzerinde baskı oluşturduğuna işaret etti.

İngiltere İstatistik Bürosu(ONS) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,6 olacağı yönündeydi.

Perakende satışlarda bir önceki ay yüzde 1,2 artış yaşanmıştı.

Perakende satışlarda 2022 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez düşüş görüldü.

Satış hacimleri, yılık ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşüş gösterdi.

Gıda mağazalarındaki satış hacimleri de Şubat ayındaki yüzde 0,6'lık artışın ardından, Mart ayında yüzde 0,7 düştü.

Perakende satışlar yıllık bazda ise piyasa beklentilerine paralel yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

Yakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 3,2 geri geldi.

İngiltere'de enflasyon Mart ayında yüzde 19,6'ya ulaşan gıda enflasyonunun etkisiyle piyasa tahminlerinin üzerinde kaldı ve yüzde 10,1 seviyesinde açıklandı. Analistler enflasyonun tek haneye geleceğini düşünüyorlardı.