Arjantin Merkez Bankası faiz oranını 300 baz puan artırdı

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre Leliq faiz oranı yüzde 78,00'den yüzde 81,00'e çıkarıldı.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için oranı yüzde 78,00'den yüzde 81,00'e, özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oranı yüzde 69,50'den yüzde 72,50'ye yükseltti.

Banka, Mart ayı toplantısında da faizde aynı seviyede artışa gitmişti.

Arjantin'de Mart ayında enflasyon, tarihinin en büyük kuraklığı ve eğitim öğretim döneminin başlamasının da etkisiyle, piyasa beklentilerini aşarak son 20 yılın en yüksek aylık artışına ulaştı. Tüketici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 7,1 olacağı yönündeydi. Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 104,3'e ulaştı.

BCRA anketinde enflasyonun bu yıl yüzde 110'a çıkacağı tahmin edilirken, JPMorgan yüzde 130'a ulaşabileceği yönünde görüş belirtti.

Açıklamada, kararın Hazine'nin borçlanma araçlarının kısa vadeli faiz oranları ile tutarlılığının korunmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

BCRA, faiz politikasını kalibre etmek için genel fiyat seviyesinin, döviz piyasasının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişimini izlemeye devam edeceğini açıkladı.