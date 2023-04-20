Türkiye Karadeniz Gazı ile zincirlerini kırıyor!

Peki, bugün Erdoğan hangi müjdeleri verecek?

Edindiğim bilgilere göre Mayıs ayı başında gaz hanelere ulaşacak. Doğalgaz fiyatında önemli bir indirim olacak. Karadeniz'de bulunan yeni rezervlerin müjdesi verilecek. Karadeniz gazının geliri vatandaşla paylaşılacak. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası buna aracı olacak. Akdeniz'le ilgili de bir sürpriz açıklama olacağını düşünenlerdenim doğrusu.

2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıkladığında belki de bugünler pek çok kişi için hayaldi. Ne de olsa 30 yıl süren Akçakoca gibi örnekler vardı. Bırakın sondajı, kendi gemilerimizi envantere katmak bile büyük mücadele istiyordu.

Ama oldu, o gün Albayrak'ın cesareti ve mücadelesi, Erdoğan'ın kararlılığı olmasa bugün Karadeniz, Türk gazıyla aydınlanmazdı.

Sadece bugün değil bundan sonra doğacak nesillerimiz adına da hem Erdoğan ve Albayrak'a hem de gece gündüz o gemilerde vatan görevi yapan mühendis, işçi tüm çalışanlara teşekkür borçluyuz. Türkiye'nin ekonomide tam bağımsızlığına doğru giderken alınan en büyük zaferlerden biridir bugün. Bayramımız kutlu olsun."