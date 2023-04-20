New York Fed Başkanı Williams: Enflasyon hala çok yüksek, Fed enflasyonu düşürmek için adım atacak

"Enflasyon hala çok yüksek ve biz fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için para politikası araçlarımızı kullanacağız. Fed'in attığı adımların enflasyonu düşürmesi zaman alacak" diye konuşan New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin 2 yıl almasının büyük olasılık olduğunu ve enflasyonun bu yıl yüzde 3,25'e gerilemesini beklediğini ifade etti.

Konuşmasında sıkı kredi şartlarının büyüme üzerinde baskı yaratacağını da belirten Williams, "Sıkı bankacılık şartlarının etkisini ölçmek zaman alacak" dedi.

İş gücü piyasasının hala oldukça sıkı olduğunu, ancak işsizlik oranının yavaş yavaş artmasını beklediğini belirten Williams, gelecek yıl için enflasyon oranını yüzde 4-4,5 olarak tahmin etti.