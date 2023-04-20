Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Başkan Erdoğan bugün yeni müjdesini açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.
25 METREKEPE KADAR BEDAVA
Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.
Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.
MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR
Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi.
Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.
Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.
19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK
Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.
Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.
İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.
19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.
TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilerek karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez yanma görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde doğalgazın yanma ünitesindeki drone'la çekilmiş test işlemlerine de yer verildi. Alevlerin havadan çekilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik.
Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" denildi.
Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az.
Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük" dedi.