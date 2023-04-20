Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Başkan Erdoğan bugün yeni müjdesini açıklayacak

TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilerek karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez yanma görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde doğalgazın yanma ünitesindeki drone'la çekilmiş test işlemlerine de yer verildi. Alevlerin havadan çekilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik.

Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az.

Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük" dedi.