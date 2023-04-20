Japonya’nın bir bölgesinde ekonomik görünüm yükselirken, bir bölgesinde geriledi

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Tohoku bölgesi için ekonomik görünüm geriledi. Bölge için kısmen zayıflık görülse de, ekonominin ılımlı bir şekilde toparlandığına işaret edildi.

Tokai bölgesi için ise ok yukarıyı gösterdi. Bölge ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığı belirtildi.

Ülkede kalan 7 bölge için ise ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.