Apara Ekonomi ECB üyesi Knot: Çekirdek enflasyon yüksek kaldıkça faiz artırımlarında ısrar edilecek
Giriş Tarihi: 20.4.2023 09:32 Son Güncelleme: 20.4.2023 10:10

ECB üyesi Knot: Çekirdek enflasyon yüksek kaldıkça faiz artırımlarında ısrar edilecek

ECB üyesi Knot: Çekirdek enflasyon yüksek kaldıkça faiz artırımlarında ısrar edilecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, çekirdek enflasyonun düşmeye başlamaması halinde, ECB'nin Mayıs ayında beklenen 25 baz puanlık faiz artırımının üzerine faizi Haziran ve Temmuz'da yeniden artırmaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Dublin'de İrlanda Merkez Bankası'nın etkinliğine katılan Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Faiz artırımlarını durdurmayı konuşmak için çok erken. Faiz artırımlarını durdurmak için, çekirdek enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir terse dönüş görmeye gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Knot, ECB'nin Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan mı 50 baz puan mı artıracağı sorusunun yanıtının Nisan ayı enflasyon verisi ile belirleneceğini ifade ederken, "Politika faizleri ılımlı şekilde sınırlayıcı bölgede, ancak enflasyon ılımlı değil. Enflasyon hala çok yüksek. Ilımlı şekilde sınırayıcı bölge çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olmayacak" ded

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ECB üyesi Knot: Çekirdek enflasyon yüksek kaldıkça faiz artırımlarında ısrar edilecek
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