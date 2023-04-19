Pandemiden bu yana en büyük düşüş! ABD’de kamyonla yük taşımacılığı azaldı

Amerikan Kamyon Birliği(ATA) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kamyon tonaj endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı. Bu pandeminin başladığı 2020 yılı Nisan ayından bu yana en büyük aylık düşüş oldu.

Bir önceki ay yüzde 1,2 olan artış oranı yüzde 0,9 artışa revize edildi.

ATA Baş Ekonomisti Bob Costello, "Düşen konut inşaatı, azalan fabrika üretimi ve perakende satışlarda yaşanan düşüşle birleştiğinde, navlun tonajına zarar verdi. Pandemiden bu yana en büyük düşüşe rağmen, sözleşmeli navlun, uzun süredir zayıflık gösteren spot piyasadan daha güçlü olmaya devam ediyor." dedi.

Kamyon tonaj endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,0 aşağı geldi. Böylece yıllık bazda üst üste 18 ay yaşanan artış sonlanmış oldu ve 2021 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş görüldü.

ABD'de kamyon taşımacılığı, toplam yurt içi taşımacılığının yüzde 72,2'ini oluşturuyor. Kamyon Tonaj Endeksi 1970 yılından bu yana yayınlanıyor.