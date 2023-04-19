Karadeniz Gazı geceyi aydınlattı

Her şey bir hayalle başladı ve o hayal gerçek oldu. Türkiye artık doğalgazına kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2020'de müjdelediği Karadeniz gazı, yarın resmi törenle karaya taşınıyor.
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2017'de, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda, "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi. Böylece Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu başladı.
Tüm yaptırım tehditlerine rağmen daha o günlerde yerli sondaj filosu kuruldu. Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke konumuna getirecek stratejik adımlar ise bir bir hayata geçirildi. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullanan Albayrak, Türkiye'yi enerjide başka bir boyuta taşıdı.
Türkiye, ilk sondaj gemisine kavuştu. Tarihi gemiye 'Fatih' ismi verildi. Üzerinde al bayrak bulunan Fatih, zaman kaybetmeden görev yerine Akdeniz'e gönderildi. Ardından Yavuz ve sırasıyla Kanuni, Abdülhamid Han envantere girdi.
Albayrak'ın, "2020'li yıllarda inşallah Türkiye, özellikle petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" sözleri gerçek oldu. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020'de verildi. Müjdelerin arkası kesilmedi. 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. 135 milyar metreküplük keşifle ise rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.
HAZIR KITA BEKLİYOR
Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri, Zonguldak'ta kurulan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne 170 kilometre uzaklıkta keşfedilirken, doğalgaz, 2 bin 200 metre derinlikte kurulan denizaltı tesislerinden geçerek bu tesise ulaşıyor.
1.2 milyon metrekarelik sahada, yüzlerce iş makinesi ve 10 bine yakın personel gözünü kırpmadan ter döküyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Doğalgazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı.
Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.
Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.
Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.
Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle 20 Nisan saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.
KARADENİZ GAZINDA SONA GELİNDİ
Başkan Erdoğan dün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. 16 Nisan itibariyle kuyulardaki vanalar açılarak gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız.
İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Burada bir yandan da yeni keşifler için hazırlık yapıyoruz. Orta Karadeniz'de çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler sürüyor. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE MÜJDELER GELECEK
Başkan Erdoğan, hem arife hem de bayramın ilk günü müjdeler açıklayacağını duyurdu.
Arefe günü açıklanacak müjde ile ilgili de Başkan Erdoğan, "Arefe günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız" ifadeleriyle duyurmuştu.
Başkan Erdoğan bayramda açıklanacak müjde haberini, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" ifadeleriyle duyurmuştu.