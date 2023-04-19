Japonya’da büyük imalatçılar ekonomi için karamsarlığını sürdürüyor

Japonya'da büyük imalatçılar dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomi için karamsar olmaya devam ediyorlar.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren, imalat sektörü güven endeksi Mart ayının ardından Nisan ayında da -3 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, imalat sektörü için güven endeksinin gelecek 3 ayda endeksin +7 olmasını bekliyorlardı.

5-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete 239 şirket katıldı.

Büyük hizmet sektörü şirketleri için güven endeksi ise Nisan ayında Mart ayındaki +21'den +24 seviyesine çıkarak, Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz aında hizmet sektörü güven endeksinin +19'a gerilemesi bekleniyor.