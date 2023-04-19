ECB’nin faizi oranı tahmini yükseltildi

Goldman Sachs, ECB'nin faizi yükselteceği nihai seviye için tahminini, bankacılık sistemine yönelik endişelerin hafiflediğine, enflasyonun yavaşladığı işaretlerine ve politika yapıcılardan gelen genel olarak şahin yorumlara dikkat çekerek yüzde 3,50'den yüzde 3,75'e çıkardı.

Goldman Sachs ekonomistleri, ECB'nin faizi Mayıs, Haziran ve Temmuz toplantılarında 25'er baz puan yükselteceği beklentilerini ortaya koyarken, düşük bankacılık risklerinden, büyümenin dayanıklılığından ve çekirdek enflasyonun güçlü olmasından kaynaklı olarak Mayıs ayında 25 ile 50 baz puan arasında bir seçim yapılacağını da vurguladı.