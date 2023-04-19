Apara Ekonomi ECB baş ekonomisti Lane: Mayıs ayında faiz artırımına destek verebilirim
Giriş Tarihi: 19.4.2023 08:44

ECB baş ekonomisti Lane: Mayıs ayında faiz artırımına destek verebilirim

ECB baş ekonomisti Lane: Mayıs ayında faiz artırımına destek verebilirim

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Mayıs ayında faiz artırımına destek vereceğini ancak büyüklüğü ve verilere bağlı olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin Mayıs ayında yapacağı toplantıda faizin daha da yükseltilmesine destek vereceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

Bankacılık sektöründeki gerilim azalması, tedarik zinciri darboğazlarının hafiflemesi ve gaz fiyatlarının düşmesi sonrasında bir faiz artırımının "referans noktası" olduğunu ifade eden Lane, "Yönetim Konseyi toplantısına 2 hafta var. Mayıs ayında faizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum, ancak yapılacak artırımın büyüklüğü konusunda bir rakam veremiyorum" dedi.

Lane, faiz artırımının büyüklüğünün toplantıdan önceki gün gelecek olan Nisan ayı enflason rakamına yönelik ön tahminin ve toplantıda önceki Cuma açıklanacak GSYH verisinin de aralarında olduğu verilere bağlı olacağını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB baş ekonomisti Lane: Mayıs ayında faiz artırımına destek verebilirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz