Citigroup: Merkez bankalarının teşviki geri çekmeleri hisse senetlerini ve diğer risk varlıklarını vurur

Citigroup, merkez bankalarını küresel ekonomiyi desteklemek için ortaya koydukları 800 milyar dolar desteği geri çekmeleri halinde hisse senetleri ve diğer risk varlıklarının darbe alacaklarını söyledi.

Citi'nin global piyasalar stratejisti Matt King bugün yayınladığı yatırımcı notunda, yüksek frekanslı likidite göstergelerinin, 1 trilyon doların üzerinde merkez bankası likiditesini enjekte edilmesinin ateşlediği risk rallisinin teklemeye başladığına işaret ettiklerini vurguladı. King, diğer merkez bankalarının ortaya koydukları destekten ayrı olarak sadece Fed'in ABD bankacıık krizinin ardından bilançosunu 440 milyar dolar büyüttüğüne dikkat çekti.

"Bu küresel politika desteği dalgası düyen kar beklentileri karşısında reel getirileri aşağı çekti, sermaye çarpanlarını destekedi" ifadeerini kullanan King, "Çin MB'nin gevşek para politikasını dizginlemesi ile bu destek sona ermeye başladı. ABD ve Avrupa merkez bankaları da niceliksel sıkılaştırmayı şiddetlendiriorlar" dedi.

Önümüzdeki haftalarda 600-800 milyar dolar küresel likiditenin geri çekileceğini öngören King, "Eğer piyasalar şimdi ani bir baskı azalması yaşarlar ise bu sürpriz olmaz" dedi.