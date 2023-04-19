Çin, endüstriyel uygulamalar için "süper bilgisayar internet ağı" kurmayı hedefliyor

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, proje için görüşlerini almak üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve şirket temsilcileri ile ileri bilgisayar teknolojisi uzmanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde gerçekleşen toplantıda, kullanıcıların birbiriyle bağlantılı çok sayıda süper bilgisayara bir tarayıcı üzerinden ulaşabildiği bir ağ modeli üzerinde tartışmalar yapıldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Süper bilgisayarlar üzerine çalışan 15 üniversite ve uygulama merkezinin temsilcileri, projeye katılmak istediklerini ve böylesi bir ağın endüstrideki problemlere çözüm sunacağı sisteme katılmaya yönelik isteklerini beyan ederken bunun, endüstrideki birçok problemi giderebileceğini belirtti.

Katılımcılar, ortak ağın sektörde eşitsiz kaynak dağılımına, değişen teknolojik standartlara ve yazılım geliştirilmede, yaymada karşılaşılan sıkıntılara çözüm sunabileceğini ifade etti.

Projenin, bilgisayar endüstrisi dışında havacılıktan ilaç sanayisine, meteorolojiden finansa kadar çok sayıda alanda araştırmacılara ve uygulayıcılara yeni kapılar açabileceği vurgulandı.

Veri analizi ve yapay zeka çalışmalarının da giderek artan bilgisayar kapasitesi ihtiyacını ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

Toplantıya katılan Çin Mühendislik Akademisinden Li Guojie, Çin'in geliştirdiği süper bilgisayarların, dünyanın en iyileri arasında yer aldığını fakat bu bilgisayarların endüstriyel uygulamalarda kullanılması konusunda geri kaldıklarını belirterek Çin'in, bu konudaki açığı kapatmak üzere etkin bir süper bilgisayar internet ağı kurarak şirketlere ve araştırmacılara erişim sağlaması gerektiğini kaydetti.

BİLGİSAYARLARDAN OLUŞAN ELEKTRİK ŞEBEKESİ

Çin Vuşi Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Direktörü Yang Guangvın, ocak ayında yayımladığı makalede, "süper bilgisayarlardan oluşan internet ağı" fikrini ilk kez ortaya atmıştı.

Makalesinde, süper bilgisayar internetini elektrik şebekesine benzeten Yang, "Nasıl elektrik şebekesi farklı kaynaklardan aldığı elektriği çok sayıda kullanıcıya sunuyorsa süper bilgisayar interneti fikri aynı temele dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yang, böylesi bir ağ için yetenekli insan kaynağı ve uygun endüstriyel ortamın yanı sıra yüksek hızlı internet ağlarının ve işlem platformunun geliştirilmesinin gereğine işaret etmişti.

Çin, dünya çapında en hızlı bilgisayar sistemlerinin değerlendirildiği ISC Yüksek Performans Konferansı'nın Ekim 2022'de yayımladığı en son "Top 500" listesinde, 162 bilgisayarla "en fazla sayıda sisteme sahip ülke" olmuştu. ABD, listede 126 bilgisayar ile Çin'in ardından gelmişti.