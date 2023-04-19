Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 6,9 seviyesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, martta 6,9 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de mart ayı enflasyonu yıllık yüzde 6,9 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Avro Bölgesi'nde martta enflasyon bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,9 arttı.

AB'de de şubatta yüzde 9,9 olan enflasyon martta yüzde 8,3 seviyesinde ölçüldü. Enflasyon, geçen yılın mart ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 7,8 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 3,12'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,1'i hizmetler, yüzde 1,71'i enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,05'i enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, mart ayında Macaristan'da yüzde 25,6, Letonya'da 17,2, Çekya'da 16,5, Estonya'da 15,6, Polonya ve Litvanya'da 15,2, Slovakya'da 14,8, Romanya'da 12,2, Bulgaristan'da 12,1, Hırvatistan'da 10,5 ve Slovenya'da yüzde 10,4 oldu.

Böylece, AB üyesi 11 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, Avusturya'da yüzde 9,2, İtalya ve İsveç'te 8,1, Portekiz'de 8, Almanya'da 7,8, Danimarka'da 7,3, Malta'da 7,1, İrlanda'da 7, Fransa ve Finlandiya'da 6,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 6,1, Yunanistan'da 5,4, Belçika'da 4,9, Hollanda'da 4,5, İspanya'da 3,1, Lüksemburg'da yüzde 2,9 olarak tespit edildi.