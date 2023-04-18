Vanguard yöneticisi Hallam: ABD ekonomisi bu yıl ılımlı bir resesyona girebilir

Dünyanın ikinci büyük varlık yönetim şirketi Vanguard'ın yöneticilerinden Roger Hallam, ABD'de banka iflasları sonrası sıkılaşan kredi şartlarının ABD ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir resesyona sokmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

"Kredi standartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi bu yılın ikinci yarısında resesyona yönlendireceğini düşünüyoruz" diye konuşan Hallam, faizlerde oynaklığın kısa vadede yüksek kalmaya devam etmesini beklediğini belirterek, "Şu anda çok fazla politika belirsizliği var" dedi.

Hallam, yaşanması olası resesyonda hisse senetleri gibi risk varlıklarında yaşanacak kayıpların telafisi için, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin geldiği seviyelerin yatırımcılar için portföylerinin sürelerini uzatmaya başlamaları için "makul şekilde iyi bir fırsat" olduğunu da ifade etti.