Çin’in 2023 yılı büyümesinin %6,0’ya ulaşma potansiyeli var

Capital Economics(CE) analistleri, Çin'in 2023 yılı GSYH büyümesinin, beklenenden daha hızlı bir toparlanma gösteren ekonomik verilerin ardından yüzde 6,0'a ulaşma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar.

CE analistleri bu yılın Ocak ayında 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzed 5,5 olarak tahmin ettiler.

CE tarafından yayımlanan bir nota göre analistler, Çin'in ekonomik faaliyetlerinde önümüzdeki aylarda toparlanmak için hala yer olduğu görüşündeler. Notta, tüketici güveninin toparlandığı ve kredi büyümesinin hızlandığı belirtildi.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,0 olan beklentilerin üzerinde, yüzde 4,5 büyüdü.