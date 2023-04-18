BIS Başkanı Carstens: Faizler yüksek kalmaya devam etmeli

Yıllardır ekonomik krizlerle süren mücadelenin istikrarın limitlerini zorlayan şartlar oluşturduğunu belirten Carstens, "istikrar bölgesi" faiz oranları veya borç seviyeleri tarafından belirlenmediğini, siyaset ve teknolojik güçler ile makroekonomik politikalar bunu etkilediğini vurguladı.

Carstens, global finansal kriz ve pandemi döneminde biriken kamu borçlarının merkez bankalarının görevlerini daha karmaşık hale getirdiğini de ifade etti.