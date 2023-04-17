Apara Ekonomi Suudi Arabistan, enerji devinin hissesini varlık fonu PIF'a aktardı
Giriş Tarihi: 17.4.2023 09:01 Son Güncelleme: 17.4.2023 09:02

Suudi Arabistan, enerji devinin hissesini varlık fonu PIF'a aktardı

Suudi Arabistan, enerji devinin hissesini varlık fonu PIF’a aktardı

Suudi Arabistan, Amarco'nın yüzde 4 oranındaki, 80 milyar dolar değerinde, hissesini ülkenin egemen varlık fonuna aktardı.

Suudi Arabistan hükümeti, enerji devi Amarco'nın yüzde 4 oranındaki, 80 milyar dolar değerinde, hissesini ülkenin egemen varlık fonuna aktardı.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yaptığı açıklamaya göre Aramco hisseleri, egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun bağlı ortaklığı olan Suudi Arabistan Yatırım Şirketi'ne (Sanabil Investments) aktarıldı. Hisse aktarımı, ekonomiyi çeşitlendirme girişimlerninin parçası olarak yapıldı. Bu aktarım, Suudi Vizyon 2030 programı ile paralel olarak yatırım fırsatlarını büyütecek.

Hisse transferi sonrasında Suudi Arabistan hükümetinin Aramco'daki payı yüzde 90,18 oldu.

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Suudi Arabistan, enerji devinin hissesini varlık fonu PIF'a aktardı
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