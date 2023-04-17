Apara Ekonomi ECB üyesi Villeroy: Agresif faiz artırım döngüsü yavaşlatılmalı
Giriş Tarihi: 17.4.2023 08:38

ECB üyesi Villeroy: Agresif faiz artırım döngüsü yavaşlatılmalı

ECB üyesi Villeroy: Agresif faiz artırım döngüsü yavaşlatılmalı

Avrupa Merkez Bankası üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Yolculuğumuzun büyük bölümünü tamamladık ve şimdi gecikmeli aktarımın, geçmişteki kararlarımızsın etkilerine bakmalıyız. Geçmiş kararların etkileri, gelecekteki artırımların etkilerinden çok daha önemli" açıklamasında ulundu.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon döneminin sonuna gelinmekte olduğunu savunarak ECB'nin agresif faiz artırım döngüsünün yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Son faiz artırımlarının etkilerinin biraz gecikme ile görüyeceğini savunan Villeroy, "Yolculuğumuzun büyük bölümünü tamamladık ve şimdi gecikmeli aktarımın, geçmişteki kararlarımızsın etkilerine bakmalıyız. Geçmiş kararların etkileri, gelecekteki artırımların etkilerinden çok daha önemli" diye konuştu.

Villeroy demecinde gelecek ay yapılacak ECB toplantısında nelerin olacağı konusunda öngörüde bulunmadı, verilere bakarak, pragmatik bir şekilde durumu değerlendireceklerini ifade etti.

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ECB üyesi Villeroy: Agresif faiz artırım döngüsü yavaşlatılmalı
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