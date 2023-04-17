ECB üyesi Villeroy: Agresif faiz artırım döngüsü yavaşlatılmalı

Son faiz artırımlarının etkilerinin biraz gecikme ile görüyeceğini savunan Villeroy, "Yolculuğumuzun büyük bölümünü tamamladık ve şimdi gecikmeli aktarımın, geçmişteki kararlarımızsın etkilerine bakmalıyız. Geçmiş kararların etkileri, gelecekteki artırımların etkilerinden çok daha önemli" diye konuştu.

Villeroy demecinde gelecek ay yapılacak ECB toplantısında nelerin olacağı konusunda öngörüde bulunmadı, verilere bakarak, pragmatik bir şekilde durumu değerlendireceklerini ifade etti.