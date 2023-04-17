ECB üyesi Centeno: Mayıs ayında faiz en fazla 25 baz puan artırılmalı

Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun gerilemekte olduğunu ve ücret verilerinin yurt içi bir baskı bulunmadığını gösterdiğini belirten Centeno, bu ortamda ECB'nun faiz artırımını yavaşlatması veya durdurması gerektiğini savundu.

"Mayıs ayı toplantısı için 25 baz puan veya 0 faiz artırımı uygun olur" diye konuşan Centeno, "Daha fazlasını yahmak için herhangi bir neden görmüyorum" dedi.

Centeno konuşmasında, ECB faiz artırımına ara verse de para politikasının sıkı olmaya devam edeceğini, çünkü borçlanma faizlerinin büyüme için nötr olarak değerlendirilen seviyenin üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.

Enflasyon ile mücadelede çok ileriye gidilmemesi gerektiği uyarısını yapan Centeno, "Eğer enflasyonu nötr oranınn çok altında seviyelere geri götürürsek, COVID öncesi döneme geri döneriz. Bu istemediğimiz bir şey" diye konuştu.