ECB Başkanı Lagarde: Krediler çok fazla azaltılırsa büyüme üzerinde aşırı baskı yaratır

Euro Bölgesi'nde enflasyon ile mücadele için daha fazla faiz artırımı yapma baskısı ile karşı karşıya olan Lagarde, kredilerde sınırlı bir sıkılaşmanın ECB'nin işini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Lagarde, "Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve eğer risklerini yönetirler ise, bu enflasyonu düşürmek için ECB'nin yapması gereken işi azaltabilir. Ancak, eğer kredileri çok fazla azaltırlar ise, bu büyüme üzerinde aşırı baskı yaratır" diye konuştu.