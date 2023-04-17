Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası bugün orta vadeli likidite kolaylığı (MLF) faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.

Son 8 aydır MLF faiz oranını değiştirmeyen Çin MB, bugün MLF yolu ile bankalara 170 milyar yuan (25 milyar dolar) likidite sağladı. Nette sağlanan 20 milyar dolar, Kasım ayından bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Çin MB'nin finansal sisteme likidite desteğini azaltması, Banka'nın Mart ayında ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla likidite desteği vermesinin ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını düşürmesinin ekonomik toparlanmaya etkisini görmeye çalışma çabası olarak değerlendirildi.

Singapur merkezli OCBC'nin faiz stratijisti Frances Cheung, yaptığı değerlendirmede, "Uzun süreden bu yana bu yıl küçük bir faiz indirimi beklediğimizi ifade ediyoruz, ancak bir faiz indirimi yakın görünmüyor" dedi.