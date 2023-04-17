Bakan Nebati: İstanbul dünyanın finans merkezi olacak

Son dakika haberi...Temeli Berat Albayrak döneminde atılan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde yapımı devam eden "İstanbul"u finans başkenti" yapacak dev proje İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İFM, 50 bin kişiye yeni iş kapısı açacak. Dev kompleks hem yurt içinden hem de yurt dışından banka ve finans kuruluşlarını içerisinde barındıracak.
"İSTANBUL DÜNYANIN FİNANS BAŞKENTİ OLACAK"
İstanbul Finans Merkezi'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Finans Merkezi, finansal piyasalarımızın gelişmesine katkı sunacak ve İstanbul'u dünyanın önde gelen finans başkentlerinden biri haline getirecek" dedi. Bakan Nebati, 2036 yılı itibarıyla, İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'nin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ifade ederek, "15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Küresel iddialar taşıyan bir sektörel kümelenme projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ekonomimize sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar ve geniş ufuklar açacağına da gönülden inanıyorum.
İstanbul Finans Merkezi, finansal kuruluşlar için eşsiz özelliklere sahip bir yerleşke olmanın yanı sıra, küresel bir sektörel etkileşim ve inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın gelişmesini ve derinleşmesini hızlandıracaktır.
Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır. Bu Merkez, finansal kuruluşlarımızın dijital finansal hizmetler ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda atılım yapması için önemli bir platform teşkil edecektir.
Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi ve reel sektörümüze yeşil finansman sağlanması bakımından önemli bir sinerji kaynağı olacaktır. İstanbul Finans Merkezi'nin bir diğer önemli katkısı da, İstanbul'umuzun, katılım finans ve İslami bankacılık alanında da küresel bir merkeze dönüşmesini sağlayacak olmasıdır.
Bahsettiğim hedeflere ulaşmak için, finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimseyerek İFM'nin kuruluş çalışmalarını tamamladık.
Bugün, bu dev Merkezi devreye alarak, finansal kaynakların ülkemize akışını kolaylaştıracak dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz.
Bu dönüşüm sürecinde bankalar, sermaye piyasası kuruluşları, katılım finans şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşları İFM çatısı altında tek bir konumda birleştiriyoruz. Ayrıca, uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi ve proje finansmanı gibi alanlara da odaklanacağız.
Öte yandan, bu finansal faaliyetleri destekleyecek danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere geniş bir ekosistem oluşturacağız.
Ortaya çıkacak bu dev ekosistemin, ülkemizin finansal hizmet ihracatına da önemli katkılar yapacağı açıktır.
2036 yılı itibarıyla, İFM'nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.
Bu 15 yıl içerisinde, Merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını da hedefliyoruz.
İFM'Yİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR
İFM'yi rekabetçi kılmak için çeşitli indirim, istisna ve vergi avantajları sağlıyoruz.
Bu teşviklere ilave olarak, ekosistemin tamamlayıcı unsurlarını kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesi'ni yayımladık.
Katılım Finans Strateji Belgesi, 2022-2025 döneminde katılım finansı tüm sektörleriyle geliştirmeye yönelik oluşturduğumuz yol haritasını içeriyor.
Ayrıca, İstanbul'un bir finans merkezi olmasında katılım finans kuruluşlarının etkisini artırmak adına Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'nin kuruluşunu geçen ay sonu itibarıyla tamamladık.
TASLAK FİNTEK STRATEJİ BELGESİ
Dijitalin Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda İFM'nin ana vizyonlarından birisini de dijitalleşen dünyada sektöre yeni açılımlar kazandıran finansal teknoloji ekosistemini geliştirmek olarak belirledik.
Finteklerin iş fikirlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Merkezimiz bünyesinde kuluçka ve ön kuluçka modellerini sunuyoruz.
Pazarlama, strateji, hukuk, finans ve fikri mülkiyet hakları üzerine danışmanlık imkânlarıyla birlikte girişimlerin büyümesi için mentorluk desteği de veriyoruz.
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü bünyesinde Fintech Hub adını verdiğimiz bir çevrimiçi platform kurarak iş fikirlerinin yatırımcılarla buluşabilmesine olanak sağlıyor, ek olarak Fintek Akademi'yi de hayata geçiriyoruz.
Ülkemizin son 21 yıllık dönemi kelimenin tam anlamıyla bir atılım dönemi olmuştur.
Bizler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sımsıkı sarılarak her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz.
Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz. İstanbul Finans Merkezi Projesini de bizler inşa ederken, birileri her zamanki alışkanlıklarıyla "ne gerek var, İstanbul finansın merkezi mi olacak?" şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardı.
Ancak bu Merkez'in ülkemize faydasını peyderpey gördükçe, esasen ne kadar isabetli bir adım atmış olduğumuzu ilerleyen süreçte onlar da idrak edecekler.
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, ülkemize her yeni gün asırlık eserler kazandırmaya, milletimize hizmet yolunda, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz."