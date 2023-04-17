Bakan Kurum: İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek





2100 kişilik talimatlarınızla kongre salonu yapalım demiştiniz. 2100 kişilik kongre merkezini Anadolu Yakası'na kazandırıyoruz.

Buraya gelen çalışan 100 bin kişiye hizmet veren finans sektörümüze otopark Trafik sorununu çözecek. Ümraniye Kadıköy hattında bağlantı planladık, İFM altında metro inşaatı yürüyor. Buradaki çalışanlarımızın bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek cami, yeşil alan, okulları içinde barındırıyor. Finansın merkezinin tasarımında mimarlık tarihimizin Mimar Sinan'ın formlarını kullandık.

Bu eserimizin tasarımında bir yüzü Kapalıçarşı'ya batıya bakarken diğer yüzü de Anadolu'muza Ulu Camimize bakmaktadır. Özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve geleneklerimizle bezenmiş finansımızın da kalbi atacaktır. Daha nice dev eserlerimizi Cumhurbaşkanımız liderliğinde kazandırmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta eser siyaseti diyeceğiz. 15 Mayıs sabahına uyanacağız. 15 Mayıs sabahı bekleyen depremzede kardeşlerimiz var. Dün 77. gününde 100 bin konutun temelini atan Türkiye.