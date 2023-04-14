Apara Ekonomi ECB üyesi De Cos: Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam edecek
Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:57

ECB üyesi De Cos: Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam edecek

ECB üyesi De Cos: Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez De Cos, Euro Bölgesi'nde çekidek enflasyonun 2023'ün geri kalan bülümünde yüksek kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğunu ifade ederek faiz artırımlarının devam etmesine kapıyı açık bıraktı.

Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan De Cos, "Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum yüzde 2 enflasyon hedefine orta vadede yaklaşılmasını geciktirebilir. Bu nedenle yakından takip etmek gerekli" diye konuştu.

De Cos, "ECB'nin temel senaryosunun gerçekleşmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde, enflasyon baskılarının ortadan kalktığından emin olmak için yol kat etmemiz gerekir" ifadelerini de kullandı.

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ECB üyesi De Cos: Çekirdek enflasyon yüksek kalmaya devam edecek
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