BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed’in faizi pas geçebilir

BlackRock'ın CEO'su Rick Rieder, "Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, net bir alarm işareti değildi, ancak yatırımcıların daha yavaş bir ekonomik koşullar diziside neler olacağını daha net görmelerini sağladı" dedi.

FED FAİZİ PAS GEÇEBİLİR

Fed'in Mayıs toplantısında bir faiz artırımı daha yaparak faiz artırımlarını durdurmasını öngördüklerini belirten Rieder, ancak Fed'in Mayıs ayı faiz artırımını yapmadan da faiz artırımlarına son vermesi olasılığı bulunduğunu vurguladı.

Piyasaların Mart ayı enflasyon rakamını beklediklerini de anlatan Reider, geçtiğimiz ay görülen ekonomik yavaşlamaya paralel olarak enflasyonun da gerilediğini görmeyi beklediklerini belirterek, "Piyasalar daha rahatlamış bir Fed görmeye can atıyorlar" diye konuştu.