İran: Enerji ihracatında rekabet edecek durumda değiliz

İran Enerji İhracatçıları Federasyonu Başkanı Hamid Rıza Salihi, İran'ın enerji ihracatının önündeki engellere dair bir TV kanalından bilgiler verdi.

Salihi, "Ekonomik yaptırımlar ve FATF'a üye olmamamız bizi sınırlandırdı. Bunu para transferinde yaşanan sorunlar ve piyasanın tekelleşmesiyle ödüyoruz. Bu nedenle enerji ihracatında rekabet edecek durumda değiliz." dedi.

Petrol satışında ülke çeşitliliğine sahip olmadıklarını ve Çin gibi bir ülkeye petrol satarken düşük fiyat vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Salihi, "Biz Çin'de tekel piyasası nedeniyle indirim yapmak zorunda kalıyoruz. Fiyatı arttırmakla ilgili bir rekabet ortamımız söz konusu değil. Bu durum bizi, Çin'e indirimli satış yapmaya sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Çin'e petrol satışında 15 dolar indirim yaptığını öne süren Salihi, Rusya'nın fiyatları aşağı çekerek İran'ın pazarını elinden almaya yöneldiğini söyledi.

İRAN'A ABD YAPTIRIMLARI VE FATF YASASI TARTIŞMALARI

ABD, 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları arttırmış, petrol satışını sınırlandırmıştı.

Washington yönetiminin, İran'a yaptırımlarına gerekçe olarak öne sürdüğü bir diğer konu, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini içeren FATF'a üye olmaması. İran'daki muhafazakarlar, ülkenin, "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde yorumladıkları FATF'a üye olma karşısında duruyor.

FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Haziran 2019'a kadar süre vermişti. FATF, daha sonra bu süreyi önce Ekim 2019'a, ardından Şubat 2020'ye ertelemişti.

FATF, 21 Şubat'ta, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

Görev gücü, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.