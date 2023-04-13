ABD’de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, Nisan 2020'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Piyasa beklentileri, ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. ÜFE, şubatta değişim göstermemişti.

Üretici fiyatları, martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Ocak 2021'den bu yana en düşük değerini alan üretici enflasyonunun martta yüzde 3 olması öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, şubatta yıllık bazda yüzde 4,9 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.