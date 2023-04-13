Apara Ekonomi ABD'de federal bütçe 6 ayda 1,1 trilyon dolar açık verdi
Giriş Tarihi: 13.4.2023 09:02

ABD'de federal bütçe 6 ayda 1,1 trilyon dolar açık verdi

ABD’de federal bütçe 6 ayda 1,1 trilyon dolar açık verdi

ABD'de federal bütçe Mart ayında 378 milyar dolar açık verdi. Ekonomistler ise 302 milyar dolar açık bekliyorlardı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı 2022 Mart ayında 193 milyar dolar olmuştu.

1 Ekim'de başlayan cari mali yılın ilk 6 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 anrtışla 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Mart ayında bütçe açığı takvim etkisinden arındırılmış verilerle geçen yılın aynı dönemindeki 187 milyar dolardan 305 milyar dolara yükseldi.

Mart ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 313 milyar dolar olurken, harcamalar ise yüzde 36 artarak 691 milyar dolara çıktı.

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ABD'de federal bütçe 6 ayda 1,1 trilyon dolar açık verdi
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