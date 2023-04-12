Apara Ekonomi ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi
Giriş Tarihi: 12.4.2023 15:47 Son Güncelleme: 12.4.2023 15:48

ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi

ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de çekirdek enflasyon Mart ayında yükselişini sürdürerek faiz artışlarının gelecek ay da süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 5,1 artıştı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 0,4 arttı, önceki ay artış yüzde 0,5'ti.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise artışını sürdürerek yüzde 5,6 oldu, önceki ay yüzde 5,5 artış olmuştu. Beklenti de yüzde 5,6'ydı.

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ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi
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