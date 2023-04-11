Sanayi üretiminde Kahramanmaraş Depremi etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 8,2 azaldı. Bu, 3 yılın en büyük düşüşü oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

DEPREM BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERDE ANKETLERDEN YÜZDE 67 ORANINDA CEVAP ALINDI

Yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannamelerin ertelendiği, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabildiği belirtildi. Açıklamada "Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94'tür" ifadesi yer aldı.