Kırgızistan ilk çeyrekte yüzde 4,6 büyüdü

Milli İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin GSYH'si, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 2 milyar 114 milyon 942 bin 528 dolar oldu.

Kırgızistan'da sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7,6 yükselişle 1 milyar 63 milyon 218 bin 390 dolar olarak gerçekleşti.

Üretimdeki büyümeye en büyük desteği; kimyasal, eczacılık, ağaç ve kağıt, ana metaller, kauçuk, plastik ve inşaat malzemeleri, gıda (içecek dahil) ve tütün ürünleri, basım faaliyetleri ile madencilik sektörleri sağladı.

İnşaat sektöründe yüzde 2,6, tarımda yüzde 1,9, toptan ve perakendede yüzde 11,8 artış kaydedildi.

Ülkede ilk çeyrekte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 3,2 artarken, dış ticaret hacmi yüzde 22,7 yükselişle 1 milyar 700 milyon dolar oldu.