Apara Ekonomi IMF: Faiz oranların er ya da geç COVID - 19 öncesi seviyelere düşecek
Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:05

IMF: Faiz oranların er ya da geç COVID - 19 öncesi seviyelere düşecek

IMF: Faiz oranların er ya da geç COVID - 19 öncesi seviyelere düşecek

IMF, faiz oranları için "nötr" seviyelerin pandemi tarafından değiştirilip değiştirilmediğine yönelik yayınladığı yeni bir analizde, faiz oranlarının er ya da geç COVID-19 salgınından önceki seviyelere geri düşeceklerini savundu.

Büyük merkez bankalarının enflasyon ile mücadeleleri çerçevesinde faiz oranlarının şu anda yüksek olduğunu belirten IMF, "Enflasyon yeniden kontrol altına alındığında, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarını büyük olasılıkla para politikalarını gevşetecekler ve reel faiz oranlarını pandemi öncesi seviyelere geri getirecekler" dedi.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunun parçası olarak yayınlanan analizde, faizlerde "nötr" seviyenin gelişmiş ekonomilerde düşük kalmaya devam edeceğini veya gelişmekte olan ekonomilerde daha da düşeceği sonucuna varıldı.

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IMF: Faiz oranların er ya da geç COVID - 19 öncesi seviyelere düşecek
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