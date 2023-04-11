Fed üyesi Williams: Faiz politikası konusunda piyasadaki farklı görüşten endişe etmiyorum

New York Üniversitesi'nde konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Piyasanın beklentilerinden çok fazla endişe duymuyorum. Zaman ne olacağı bize söyleyecek" dedi.

Enflasyonun kademeli şekilde düşmesini beklediğini ifade eden Williams, hali hazırda yüzde 5 civarında olan enflasyonun bu yıl yüzde 3,75 seviyesine gerileyeceğini tahmin ettiğini belirtti. Williams, işsizlik oranının da önümüzdeki aylarda yüzde 4-4,5 aralığına yükselmesinin muhtemel olduğunu da vurguladı

Fed'in bankalara büyük miktarda kredi vermesine yol açan finansal sistem problemlerinin Fed'in enflasyonu düşürmek için agresif adımlarının yol açtığı bir hasar olduğu görüşlerine katılmadığını da anlatan Williams, "Kişisel olarak, faiz artırım hızının iki bankanın Mart ayında batmasının arkasındaki neden olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Williams konuşmasında ABD dolarının rakipsiz bir para birimi olduğunu ve hala global finansal sistemin merkezinde yer aldığını da ifade etti.

"Dolar uluslararası rezerv para birimi olmaya devam ediyor" diye konuşan Williams, "Tüm küresel sistem hala dolara çok bağımlı ve bu iyi bir şey" dedi.