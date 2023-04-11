Apara Ekonomi BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed'in faiz artırmasına ihtiyaç olmayabilir
Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:08

BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed'in faiz artırmasına ihtiyaç olmayabilir

BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed’in faiz artırmasına ihtiyaç olmayabilir

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Rick Rieder, geçtiğimiz ay bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa ve iş gücü piyasası verilerinin ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğuna işaret etmesinin Fed'in Mayıs ayında faiz artırmaya ihtiyaç duymamasını sağlayabileceğini söyledi.

BlackRock'ın CEO'su Rick Rieder, "Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, net bir alarm işareti değildi, ancak yatırımcıların daha yavaş bir ekonomik koşullar diziside neler olacağını daha net görmelerini sağladı" dedi.

Fed'in Mayıs toplantısında bir faiz artırımı daha yaparak faiz artırımlarını durdurmasını öngördüklerini belirten Rieder, ancak Fed'in Mayıs ayı faiz artırımını yapmadan da faiz artırımlarına son vermesi olasılığı bulunduğunu vurguladı.

Piyasaların Mart ayı enflasyon rakamını beklediklerini de anlatan Reider, geçtiğimiz ay görülen ekonomik yavaşlamaya paralel olarak enflasyonun da gerilediğini görmeyi beklediklerini belirterek, "Piyasalar daha rahatlamış bir Fed görmeye can atıyorlar" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed'in faiz artırmasına ihtiyaç olmayabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz