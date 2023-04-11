Avustralya, Çin’e karşı DTÖ nezdindeki şikayetini geri çekti

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, İşçi Partisi hükümetinin Çin ile "Avustralya arpası konusundaki anlaşmazlığın giderilmesi için çözüm arayışı" konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Çin'in, gelecek birkaç ayda Avustralya tahılına yönelik gümrük tarifesini gözden geçirmeyi taahhüt ettiğini belirten Wong, "Avustralya da bu süreçte, DTÖ nezdindeki şikayetini geçici olarak geri çekecektir." ifadesini kullandı.

Wong, gümrük tarifelerinin belirtilen sürede kaldırılmaması durumunda şikayetin tekrar ele alınacağını vurgulayarak "Çin'in sorunu gözden geçirmek için teklif ettiği süre, DTÖ'deki davanın çözüm süresinden çok daha kısa." dedi.

Avustralya Tahıl Üreticileri Başkanı Barry Large, yaptığı açıklamada, hükümetin çözüm arayışı çabalarını ve arpa ticaretinin yeniden başlaması umutlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AVUSTRALYA-ÇİN İLİŞKİLERİ, KOVİD-19 SEBEBİYLE BOZULMUŞTU

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin 2020'de, ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma yürütülmesi için Dünya Sağlık Örgütüne başvuruda bulunmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Çin, öneriye tepki olarak Avustralya'dan et ithalatını durdurdu ve arpa ithalatında yüzde 80 gümrük tarifesi uygulayacağını bildirdi.

Pekin'in ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalar da siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşıdı. Söz konusu adımlar, Pekin yönetiminin Avustralya'yı soruşturma girişimi nedeniyle cezalandırma çabası olarak görülmüştü.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler aldı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasakladı. Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya alırken, Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatına yeni kısıtlamalar getirmişti.

Çin hükümeti, 2020'de Avustralya kömür ithalatına getirdiği kısıtlamaları bu yılın başında kaldırma yönünde adımlar atmıştı.