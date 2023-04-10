Apara Ekonomi ABD'de enflasyon beklentisi açıklandı
Giriş Tarihi: 10.4.2023 08:34 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:01

ABD'de enflasyon beklentisi açıklandı

ABD’de enflasyon beklentisi açıklandı

ABD'de Mart ayı verilerinin enflasyonun güçlü olmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

ABD'de 12 Nisan Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarının, çekirdek tüketici fiyatlarında artışın güçlü olmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

Şubat ayında yüzde 0,5 artan çekirdek fiyatların, Mart ayında Eylül-Şubat dönemi ortalamasını yakalayarak yüzde 0,4 arttığı tahmin ediliyor.

Çekirdek TÜFE'de yıllık artışın Mart ayında yüzde 5,6 olduğu, manşet enflasyonun ise yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor. Manşet enflasyon beklentilere paralel geldiği takdirde son 2 yılın en düşük enflasyonu olacak.

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ABD'de enflasyon beklentisi açıklandı
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