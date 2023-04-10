ABD’de enflasyon beklentisi açıklandı

ABD'de 12 Nisan Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarının, çekirdek tüketici fiyatlarında artışın güçlü olmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

Şubat ayında yüzde 0,5 artan çekirdek fiyatların, Mart ayında Eylül-Şubat dönemi ortalamasını yakalayarak yüzde 0,4 arttığı tahmin ediliyor.

Çekirdek TÜFE'de yıllık artışın Mart ayında yüzde 5,6 olduğu, manşet enflasyonun ise yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor. Manşet enflasyon beklentilere paralel geldiği takdirde son 2 yılın en düşük enflasyonu olacak.