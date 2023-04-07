St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed, iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli

Arkansan Bankacılar Birliği toplantısında konuşan Bullard, "Önümüzde hala gitmemiz gereken uzun bir yol var ve enflasyonun önümüzdeki dönemde inatçı olacağını düşünüyorum. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek zor olacak, bu nedenle enflasyonun aşağı geleceğinden emin olmak için baskı uygulamala devam etmemiz gerekli" dedi.

Konuşmasında ABD bankacılık sektöründeki gerilimin düşmeye devam etmesi olasılığının yüzde 85 olduğu görüşlerine de işaret eden Bulland, kredi şartlarının ABD ekonomisinde bir resesyona neden olacak kadar sıkılaşacağını düşünmediğini vurguladı.

Bullard, "Bölgesel bankaların kredi verme konusunda çok fazla geri çekileyeceklerini düşünmüyorum. Yeterli likiditeleri ve yeterli sermayeleri olduğu sürece kredi vermeye devam edeceklerdir" dedi.