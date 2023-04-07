Apara Ekonomi St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed, iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli
Giriş Tarihi: 7.4.2023 09:16

St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed, iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli

St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed, iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli

St Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiği ortamda Fed'in enflasyonu aşağı çekmek için faizleri artırma politikasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Arkansan Bankacılar Birliği toplantısında konuşan Bullard, "Önümüzde hala gitmemiz gereken uzun bir yol var ve enflasyonun önümüzdeki dönemde inatçı olacağını düşünüyorum. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek zor olacak, bu nedenle enflasyonun aşağı geleceğinden emin olmak için baskı uygulamala devam etmemiz gerekli" dedi.

Konuşmasında ABD bankacılık sektöründeki gerilimin düşmeye devam etmesi olasılığının yüzde 85 olduğu görüşlerine de işaret eden Bulland, kredi şartlarının ABD ekonomisinde bir resesyona neden olacak kadar sıkılaşacağını düşünmediğini vurguladı.

Bullard, "Bölgesel bankaların kredi verme konusunda çok fazla geri çekileyeceklerini düşünmüyorum. Yeterli likiditeleri ve yeterli sermayeleri olduğu sürece kredi vermeye devam edeceklerdir" dedi.

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St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed, iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli
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