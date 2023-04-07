Rus bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık verdi

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bütçe gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 5,6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Bütçe gelirlerinin 4 trilyon rublesinin petrol ve doğal gaz dışı gelirlerden elde edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise 8 trilyon ruble düzeyinde tespit edildiği kaydedildi.

Buna göre, Rusya'da federal bütçe yılın ilk çeyreğinde 2,4 trilyon ruble açık verdi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak Rusya'nın Ural petrolü fiyatında yaşanan düzeltme ve düşen doğal gaz ihracatına işaret edildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin temini ve giderlerin finansmanına yönelik süreçlerin, bütçe uygulamasının kademeli bir şekilde normalleştiğine işaret ettiği belirtildi.

Ulusal Refah Fonu rezervlerinin, bütçe açığını kapatmak için kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya'nın Ural petrolü ihracatında uyguladığı indirimin de özellikle yılın ikinci yarısında azalmasının beklendiği vurgulandı.