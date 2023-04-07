Japonya’da hanehalkı harcamaları 4 ay sonra ilk kez arttı

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre, Şubat ayında hanehalkı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 4,3 olacağı yönündeydi. Böylece, 2022 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez harcamalarda artış yaşandı.

Buna göre, söz konusu ayda iki veya daha fazla kişiden oluşan haneler ortalama 272.214 yen (2.065 $) harcama yaptı.

Bir bakanlık yetkilisi, daha fazla insanın dışarı çıkması ve iç turizmi teşvik eden devlet sübvansiyonları sayesinde seyahat talebinin artması nedeniyle konaklama da dahil olmak üzere dinlenme ve boş zaman harcamalarının yüzde 10,8 arttığını söyledi.

Ülkedeki düşük sıcaklıklar nedeniyle Ocak ayı faturalarının artmasıyla elektrik ve gaz gibi kamu hizmetleri harcamaları yüzde 13,2 yukarı geldi.

Ülkede insanların evde yemek yerine dışarıda yemek yemeyi tercih etmesi nedeniyle gıda harcamaları yüzde 0,4 düşerek art arda beşinci ay düşüş gösterdi.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında tüketici harcamaları aylık bazda ise yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Analistler düşüşün yüzde 0,4 seviyesinde olacağını düşünüyorlardı.

Tüketim eğilimi geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,1 artarak yüzde 64,4 seviyesine geldi.

Ülkede reel ücretler ise aynı ayda bir önceki ayda görülen yüzde 0,8 artıştan yüzde 1,1 artışa çıktı. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 0,9'a geleceği yönündeydi.

Veriler, ülkenin GSYH'sinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.