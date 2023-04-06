Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 6.4.2023 16:23 Son Güncelleme: 6.4.2023 16:36

Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
03.03.202350.07870.281120.359
10.03.202350.31669.696120.013
17.03.202352.95973.928126.887
24.03.202353.35871.336124.694
31.03.202352.17670.247122.423

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Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu
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