Hindistan Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

RBI'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki repo faiz oranı yüzde 6,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi faizde 25 baz puan artış yapılacağı yönünde oluşmuştu.

RBI, yaklaşık iki yıl yüzde 4,00 seviyesinde tuttuğu gösterge repo faizini geçen yılın Mayıs ayında artırmaya başladı. Banka sonraki 6 toplantıda toplam 250 baz puan artırım yaptı.

RBI, 2023-24 mali yılı için büyüme beklentisini yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e çıkardı.

Hindistan'da tüketici fiyatları yüzde 6,44 seviyesinde bulunuyor.