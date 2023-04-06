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Giriş Tarihi: 6.4.2023 08:58 Son Güncelleme: 6.4.2023 08:58

Hindistan Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasa beklentilerinin aksine faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

RBI'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki repo faiz oranı yüzde 6,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi faizde 25 baz puan artış yapılacağı yönünde oluşmuştu.

RBI, yaklaşık iki yıl yüzde 4,00 seviyesinde tuttuğu gösterge repo faizini geçen yılın Mayıs ayında artırmaya başladı. Banka sonraki 6 toplantıda toplam 250 baz puan artırım yaptı.

RBI, 2023-24 mali yılı için büyüme beklentisini yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e çıkardı.

Hindistan'da tüketici fiyatları yüzde 6,44 seviyesinde bulunuyor.

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Hindistan Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
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