Apara Ekonomi FDIC, SVB ve Signature Bank'ın menkul kıymetlerini satması için BlackRock'ı seçti
Giriş Tarihi: 6.4.2023 09:25

FDIC, SVB ve Signature Bank'ın menkul kıymetlerini satması için BlackRock'ı seçti

FDIC, SVB ve Signature Bank’ın menkul kıymetlerini satması için BlackRock’ı seçti

ABD'de FDIC batan bankalar Signature ve SVB'nin menkul kıymeterini satması için dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ı seçti.

FDIC'nın açıklamasına göre SVB'nin 87 milyar dolar ve Signature Bank'ın 27 milyar dolar tutarındaki menkul kıymetleri BlackRock tarafından satılacak.

Satılacak 114 milyar dolar tutarındaki menkul kıymetler arasında mortgage destekli menkul kıymetler, teminatlı mortgage yükümlülükleri ve ticari mortgage destekli menkul kıymetler var.

Yapılan açıklamaya göre satışlar, kademeli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek ve likidite ile işlem şartları dikkate alınarak piyasaya herhangi bir negatif etkinin minimize edilmesi için çalışılacak.

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FDIC, SVB ve Signature Bank'ın menkul kıymetlerini satması için BlackRock'ı seçti
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