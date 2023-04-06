Apara Ekonomi Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişlerle hızlandı
Giriş Tarihi: 6.4.2023 08:50

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişlerle hızlandı

Çin’de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişlerle hızlandı

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişler ve tüketim öncülüğündeki kovid sonrası toparlanma ile birlikte hızlandı.

Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmetler sektörü PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 55,0 puandan 57,8 puana çıktı. Hizmetler PMI için bu Kasım 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Yeni siparişlerde artış da Kasım 2020'den bu yana görülen en keskin seviyede gerçekleşirken, istihdam yaratımı da 28 ayın en hızlı artışını gösterdi. Ancak sektör genelinde işletmeerin güveni 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Mart ayında Caixin/S&P Global bileşik PMI da Haziran'dan bu yana görülün en yüksek seviye olan 54,5 puana çıktı. Şubat ayında bileşik PMI 54,2 puan seviyesindeydi.

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Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişlerle hızlandı
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