Altın ithalatı Mart’ta 9 ayın en düşük seviyesinde geldi, gümüş ithalatı rekor kırdı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Mart ayında altın ithalatı 21 bin 670 kg oldu. Böylece 2022 yılı Haziran ayından bu yana en düşük ithalat rakamı görüldü.
Yılın ilk çeyrek döneminde toplam altın ithalatı 147 bin 453 kg seviyesine ulaştı.
Aynı ayda gümüş ithalatı ise 123 bin 153 kg ile verilerin tutulmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
(Kg)
Altın Gümüş Platin Paladyum
Aylar 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak 3.577 68.330 30.599 73.077 11,99 0,00 0,00 0,00
Şubat 4.497 57.452 76.006 82.654 14,99 5,00 0,00 0,00
Mart 8.761 21.670 68.172 123.153 9,00 2,00 0,00 0,00
Yıllar Altın Gümüş
İthalatı İthalatı
(Kg) (Kg)
------ -------- --------
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 ----
1997 185.882 ----
1996 135.960 ----
1995 65.666 ----